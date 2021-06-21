В Орегоне надули мыльный пузырь длиной в пару десятков метров

Житель городка Яхатс в американском штате Орегон на пляже надул огромный мыльный пузырь. Ролик, снятый в июле прошлого года, ютуб-канал ViralHog опубликовал всего несколько дней назад.
Мужчина надул пузырь с помощью двух инструментов, похожих на удочки.
«Это мой почти бесконечный пузырь. Было невероятно наблюдать за тем, как он формируется. Казалось, что он никогда не закончится. Такой пузырь удалось надуть благодаря абсолютно идеальным условиям. Температура, ветер и влажность — все способствовало тому, чтобы это произошло», — рассказал местный житель.
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