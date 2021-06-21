Паутина

В Орегоне надули мыльный пузырь длиной в пару десятков метров

Автор Эвелина Никанорова 20
В Орегоне надули мыльный пузырь длиной в пару десятков метров

Житель городка Яхатс в американском штате Орегон на пляже надул огромный мыльный пузырь. Ролик, снятый в июле прошлого года, ютуб-канал ViralHog опубликовал всего несколько дней назад.

Мужчина надул пузырь с помощью двух инструментов, похожих на удочки.

«Это мой почти бесконечный пузырь. Было невероятно наблюдать за тем, как он формируется. Казалось, что он никогда не закончится. Такой пузырь удалось надуть благодаря абсолютно идеальным условиям. Температура, ветер и влажность — все способствовало тому, чтобы это произошло», — рассказал местный житель.

Источник

Еще больше историй по ссылке

Метки:

Актуальные новости

Анджелина Джоли снялась в видео с роем пчел

Анджелина Джоли снялась в видео с роем пчел

Автор Эвелина Никанорова
Невеста отменила свадьбу из-за незнания женихом таблицы умножения

Невеста отменила свадьбу из-за незнания женихом таблицы умножения

Автор Эвелина Никанорова
Девушка рассказала о случайно купленном за один доллар iPhone

Девушка рассказала о случайно купленном за один доллар iPhone

Автор Эвелина Никанорова
Теперь Грета Тунберг на почтовых марках

Теперь Грета Тунберг на почтовых марках

Автор Эвелина Никанорова
Agu 580x460

Леонид Агутин победил в конкурсе USA Songwriting Competition

Автор Эвелина Никанорова
«Квартал красных фонарей» собираются убрать из Амстердама

«Квартал красных фонарей» собираются убрать из Амстердама

Автор Эвелина Никанорова
Во Франции выпустили книгу, которая поможет отыскать клад

Во Франции выпустили книгу, которая поможет отыскать клад

Автор Эвелина Никанорова
Semki 8 Sezona 900x600 1 580x460

Исследователи выяснили, в чем секрет успеха «Игры престолов»

Автор Эвелина Никанорова
Раскрыта информация, чем могут быть опасны старые смартфоны

Раскрыта информация, чем могут быть опасны старые смартфоны

Автор Эвелина Никанорова