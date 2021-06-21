В Орегоне надули мыльный пузырь длиной в пару десятков метров

Мужчина надул пузырь с помощью двух инструментов, похожих на удочки.

«Это мой почти бесконечный пузырь. Было невероятно наблюдать за тем, как он формируется. Казалось, что он никогда не закончится. Такой пузырь удалось надуть благодаря абсолютно идеальным условиям. Температура, ветер и влажность — все способствовало тому, чтобы это произошло», — рассказал местный житель.