Listen to «В отпуск — со специальным мобильным приложением» on Spreaker.

Перед началом сезона отпусков Европейская комиссия требует внедрения согласованного между странами содружества мобильного приложения для отслеживания случаев заражения коронавирусом.

Это поможет обеспечить быстрое и эффективное отслеживание контактов между странами.

В то же время подчеркивается, что для человека установление приложения должно являться добровольным. Еврокомиссары также уверены, что в сезон путешествий должны продолжать действовать превентивные меры — соблюдение дистанции, строгое следование правилам гигиены и безопасности для гостиниц и ресторанов.