В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

Как в этот раз будет выглядеть главная ёлка страны? Этот секрет мы узнаем совсем скоро. Уже в субботу, 27 ноября, на Кафедральной площади столицы зажгутся ёлочные огни и будет дан старт праздничным мероприятиям. А как выглядела Рождественская ёлка Вильнюса в прошлые годы? Заглянем в историю вместе с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog.
Это Рождественская ёлка, которую зажгли на Рождество в декабре 2010 года, и с которой мы встречали 2011-й год.
2012-й.
2013-й.
2014-й
С такой ёлочкой мы встречали 2015-й год.
С такой – 2016-й.
Это – ёлочка наступающего 2017-го года.
С этой ёлочкой Вильнюс встречал 2018-й.
2019-й. На этой ёлочке светилось множество циферблатов часов.
Роскошная ёлка-ферзь в окружении шахматных фигур радовала нас в Новый 2020-й. Предпандемический…
Ёлка наступающего 2021 года была не менее красивой, чем её предшественницы. Только грустно видеть её в пустом городе. Карантин…
Она же, но в другом цвете
А вот так выглядела несколько дней назад ёлочка, главный секрет которой мы узнаем совсем скоро.