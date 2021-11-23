В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

Как в этот раз будет выглядеть главная ёлка страны? Этот секрет мы узнаем совсем скоро. Уже в субботу, 27 ноября, на Кафедральной площади столицы зажгутся ёлочные огни и будет дан старт праздничным мероприятиям. А как выглядела Рождественская ёлка Вильнюса в прошлые годы? Заглянем в историю вместе с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog.

Это Рождественская ёлка, которую зажгли на Рождество в декабре 2010 года, и с которой мы встречали 2011-й год.

2012-й.

2013-й.

2014-й

С такой ёлочкой мы встречали 2015-й год.

С такой – 2016-й.

Это – ёлочка наступающего 2017-го года.

С этой ёлочкой Вильнюс встречал 2018-й.

2019-й. На этой ёлочке светилось множество циферблатов часов.

Роскошная ёлка-ферзь в окружении шахматных фигур радовала нас в Новый 2020-й. Предпандемический…

Ёлка наступающего 2021 года была не менее красивой, чем её предшественницы. Только грустно видеть её в пустом городе. Карантин…

Она же, но в другом цвете

А вот так выглядела несколько дней назад ёлочка, главный секрет которой мы узнаем совсем скоро.