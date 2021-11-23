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В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

Автор Анжелика Орлёнок
В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса
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Как в этот раз будет выглядеть главная ёлка страны? Этот секрет мы узнаем совсем скоро. Уже в субботу, 27 ноября, на Кафедральной площади столицы зажгутся ёлочные огни и будет дан старт праздничным мероприятиям. А как выглядела Рождественская ёлка Вильнюса в прошлые годы? Заглянем в историю вместе с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog.

Это Рождественская ёлка, которую зажгли на Рождество в декабре 2010 года, и с которой мы встречали 2011-й год.

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

2012-й.

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

 

2013-й.

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

2014-й

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

С такой ёлочкой мы встречали 2015-й год.

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

С такой – 2016-й.

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

Это – ёлочка наступающего 2017-го года.

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

С этой ёлочкой Вильнюс встречал 2018-й.

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

2019-й. На этой ёлочке светилось множество циферблатов часов.

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

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В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

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В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

Она же, но в другом цвете

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

А вот так выглядела несколько дней назад ёлочка, главный секрет которой мы узнаем совсем скоро.

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

Материал предоставил Ярослав Сизов

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