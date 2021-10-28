В ожидании Рождества, школьных каникул и длинных выходных

В ожидании Рождества: более половины жителей страны надеются встретить этот праздник в кругу близких. К школьным каникулам столица подготовила множество мероприяий. Клайпеда приглашает всех на «Тыквенный фестиваль в Старом городе». Об этих и других новостях читайте ниже.

* Главную рождественскую ёлку Литвы зажгут 27 ноября. Церемония пройдет на столичной Кафедральной площади.

* На каникулах внешкольные занятия могут проходить только удалённо. Не будут работать и осенние детские лагеря.

* Опрос в ожидании Рождества. Более половины жителей Литвы надеются встретить этот праздник в кругу семьи и друзей. Кроме того, согласно опросу, многие планируют начать подготовку к Рождеству пораньше. Примерно треть жителей страны намерены потратить около 100 евро и больше на праздничные яства и от 100 до 200 — на подарки.

* На пересечении улиц Наугардуко и Витянё в Науямиестисе появился кольцевой перекрёсток.

* Для налогоплательщиков, пострадавших от пандемии, идёт последняя неделя, когда они должны погасить задолженности. Это удобно делать через систему Mano VMI. В случае, если до 31 октября должники не предпримут никаких действий, налоговая инспекция начнёт начислять пеню.

* Во время длинных выходных медицинские учреждения страны закрываться не будут. Принимать пациентов будут весь праздничный период – с 30 октября по 2 ноября. Помимо этого, все выходные будут работать семейные медицинские центры и мобильные пункты, а мобильные медицинские бригады будут выезжать на дом к людям из группы риска, которые больны коронавирусом.

* В столице планируется реконструкция части улицы возле торговых центров Akropolis и Ozas.

* В Вильнюсе отныне действует новый стандарт улиц, согласно которому будут впредь ремонтироваться старые улицы и строиться новые. Отныне полосы движения будут несколько уже, появится больше деревьев и зелени, а уличное освещение будет ориентировано на нужды пешеходов.

* К школьным каникулам столичное самоуправление подготовило множество мероприятий – от спектаклей до ориентационных игр.

* 4 ноября начнёт работать модернизированная информационная система разрешений на строительство Infostatyba. Тех, кого это касается, Министерство окружающей среды приглашает ознакомиться с инструкциями.

* Вильнюсский горсовет запретил жителям отапливаться углём и торфяными брикетами. Запрет вступит в силу летом 2023 года.

* С ноября в столице запретят вырубать здоровые, ценные деревья, появится больше требований к вырубке другой зелени.

* Правительство одобрило подготовленный Министерством культуры план празднования Года караимов Литвы в 2022 году. Планируется организовать памятные мероприятия, конференции, различные культурные и образовательные проекты.

* В это воскресенье Клайпеда приглашают всех на «Тыквенный фестиваль в Старом городе». Он пройдет на Театральной площади.