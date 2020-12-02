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В ожидании зимних праздников – не забывать об осторожности

Автор RUSRADIO LT 22

В ожидании зимних праздников люди начинают украшать свои жилища рождественскими лампочками и свечами.

Однако пожарные предупреждают – в прошлом году за праздничный период по меньшей мере в одиннадцати пожарах горели рождественские декорации, свечи, гирлянды или елки.

Специалисты подчеркивают, что использовать все эти украшения надо осторожно – не оставлять их без присмотра; свечи не ставить рядом с занавесками и елками; проверять исправность проводов гирлянд. А елки и наружные фасады домов следует наряжать только устойчивыми к влаге и морозу лампочками.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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