В Паланге можно будет привиться без предварительной регистрации

Мобильная команда экспертов Национального центра крови продолжает свой вакцинационный тур по Литве. С сегодняшнего дня и до конца лета команда обоснуется в Паланге, где она будет вакцинировать всех желающих препаратом Janssen без предварительной регистрации. Мобильный пункт вакцинации будет работать каждый день, за исключением выходных, с 10:00 до 18:00. В планах мобильной бригады прививать до 1000 человек в день, однако в случае необходимости количество вакцин может быть больше. Стоит напомнить, что с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Кроме того, учитывая изменчивую летнюю погоду, хорошо бы не забыть взять с собой воду, солнцезащитный крем и зонт, чтобы спрятаться от солнца или дождя.

Препарат компании Johnson & Johnson надёжно защищает от «дельта»-варианта коронавируса

Компания Johnson & Johnson заявила, что её однокомпонентная вакцина продемонстрировала надёжную защиту от «дельта»-варианта коронавируса. Согласно сообщению компании, продолжительность иммунного ответа её вакцины составляет не менее восьми месяцев.

Таиландский остров Пхукет открыт для туристов

Власти Таиланда открыли остров Пхукет для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. Теперь им нет необходимости находиться в карантине по прибытии. А по территории острова они могут передвигаться свободно. При этом, если они захотят посетить другие районы Таиланда, им в течение двух недель необходимо будет сдать три теста на коронавирус, результаты которых должны быть отрицательными.

УЕФА заблокировало все билеты на четвертьфинал, проданные английским болельщикам

Союз европейских футбольных ассоциаций, УЕФА, заблокировал все билеты, проданные английским болельщикам на четвертьфинальный матч. Он пройдёт в Риме между командами Англии и Украины вечером 3 июля. По словам представителей МВД Италии, этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков «Трёх львов» в Италию в нарушение карантинных правил.