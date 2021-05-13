В Паланге с субботы подорожает парковка автомобилей

На взморье в выходные начинается летний сезон. И водителей в Паланге уже ждут связанные с этим изменения. С субботы подорожает парковка автомобилей на улицах курорта.

Кроме того, станет больше платных мест стоянки. Власти Паланги призывают отдыхающих обратить на это внимание.

Замечено, что чаще всего проблемы возникают у людей, приезжающих из маленьких городов. Дело в том, что их жители, в отличие от жителей Вильнюса и других крупных городов, не привыкли платить за оставленный на улице автомобиль.

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