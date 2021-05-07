В память о жертвах Холокоста в Литве

На еврейском кладбище Судярвес в Вильнюсе почтут память жертв Холокоста. В том числе – убитых в Панеряй детей и учителей.

Памятная церемония состоится и в лагерном комплексе Мацикай в Шилутском районе. Здесь память погибших почтит посещающая сегодня западную Литву премьер Ингрида Шимоните.

Напомним, что в этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста в Литве. Во время Второй мировой войны были истреблены примерно 90 процентов из более чем 200 тысяч евреев Литвы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.