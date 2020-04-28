В пансионате Антавиляй — случаи заражений коронавирусом

В пансионате Антавиляй выявлены два случая заражения коронавирусом среди работников. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Литвы.

“Сегодня также установили инфекцию и у одной подопечной”, — рассказала заместитель директора пансионата Бируте Шаракаускене. “Теперь она переведена в клинику Сантарос”, — добавила замдиректора. По ее словам, результаты тестов получили 123 работника пансионата. Насчет тестирования подопечных будет решать Национальный центр общественного здоровья.

По мнению представителя Отдела контроля за инфекционными заболеваниями Гинреты Мегелинскене, первый зараженный работник пансионата — родом из деревни Кабишкис. Там зафиксировано уже несколько случаев заражения, и это может означать, что в Литве появился еще один очаг коронавируса.

По сообщению Министерства здравоохранения, в настоящий момент приняты все меры для контроля ситуации. Люди, контактировавшие с зараженными, изолированы.

«В пансионате второй день работают специалисты Национального центра общественного здоровья. Установлено, что контакт с заразившимися работниками, возможно, имели восемь сотрудников и 90 жителей пансионата», – говорится в сообщении.

Директор Вильнюсского департамента Центра общественного здоровья Роланда Лингене заявила, что сегодня были обследованы клиенты пансионата. А для администрации учреждения подготовлен подробный план действий по проведению дезинфекции помещений и изоляции контактных лиц.