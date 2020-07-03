Listen to «В парках Вильнюса появились знаки, предупреждающие о клещах» on Spreaker.

Таким образом людей призывают не забывать после отдыха на природе осмотреть себя и близких и проверить, не прицепился ли к ним опасный кровосос. Как сообщалось, вчера от клещевого энцефалита скончался житель Паневежиса – в нынешнем году это первая в стране жертва опасного заболевания. В прошлом году от клещевого энцефалита скончались шесть человек.