В парке Вингис из-за миграции лягушек запрещено движение транспорта

Столичное самоуправление ограничило движение транспорта в парке Вингис пишет madeinvilnius.lt.

По словам специалистов, весной лягушки и жабы мигрируют к местам нереста.

Часто земноводные гибнут под колесами автомобилей. Вдоль таких дорог оборудуют заграждения, лягушек собирают и в ведрах переносят на другую сторону дороги.

Дирекция Веркяйского и Павилнисского региональных парков каждый год устанавливает такие ограждения.

С 10 апреля по 1 мая ограничено движение в парке Вингис. Знак установлен в начале ул. Geležinio Vilko.

Временно в парк Вингис может въезжать только обслуживающий транспорт.