В парке Вингис из-за миграции лягушек запрещено движение транспорта
Апрель 13, 2020 20:15
Столичное самоуправление ограничило движение транспорта в парке Вингис пишет madeinvilnius.lt.
По словам специалистов, весной лягушки и жабы мигрируют к местам нереста.
Часто земноводные гибнут под колесами автомобилей. Вдоль таких дорог оборудуют заграждения, лягушек собирают и в ведрах переносят на другую сторону дороги.
Дирекция Веркяйского и Павилнисского региональных парков каждый год устанавливает такие ограждения.
С 10 апреля по 1 мая ограничено движение в парке Вингис. Знак установлен в начале ул. Geležinio Vilko.
Временно в парк Вингис может въезжать только обслуживающий транспорт.