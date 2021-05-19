В «паспорте возможностей» пока не будет данных о тестах на антитела

В «паспорте возможностей», который вступит в силу с понедельника, еще не будет данных о тестах на антитела у переболевших COVID-19.

Поэтому такие люди некоторое время не смогут получить этот документ. Тесты на антитела должны быть включены в паспорт в первой половине июня. Такую информацию предоставило Министерство экономики и инноваций. По его данным, это технический вопрос, поскольку результаты серологических тестов ранее фиксировались в системе e.sveikatos разными формами. Теперь же эти данные вводятся в систему в общем установленном порядке.

***

Между тем Минздрав сообщил, что в случае, если возникают обоснованные подозрения в заболевании коронавирусом, которые не подтверждает тест, людей будут приглашать для повторной сдачи анализов. Повторный ПЦР-тест будет сделан не ранее, чем через сутки, но не позже, чем через трое суток после получения первого результата. Приглашение для регистрации на повторный тест люди получат в смс-сообщении. После получения такого уведомления надо будет изолироваться до выяснения результата повторного теста. Ученые отмечают, что некоторые обстоятельства нередко могут повлиять на результат лабораторного исследования. Поэтому если возникают подозрения, рекомендуется сделать тест нового мазка повторно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.