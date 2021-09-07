В пятницу в Гарюнай откроется Mamų mugė, «Ярмарка мам»

В пятницу, 10 сентября, на столичном рынке Гарюнай откроется Mamų mugė, «Ярмарка мам». Товары, которые на ней будут представлены, не новые, зато в пять или даже десять раз дешевле, чем в магазине.

Об этом пишет портал zanedeliu.lt

Продавцы ярмарки – это обычные мамы и папы. Всем известно, что дети растут быстро, а у родителей остаются огромные запасы одежды, которую дети успевают надеть всего несколько раз. А еще – игрушки, кроватки, коляски разного размера и многие другие вещи.

При этом продавать свои товары на ярмарке может любой желающий. Правда, регистрироваться и вносить членский взнос для этого надо заранее. К участникам ярмарки предъявляются строгие требования. Всю одежду следует выстирать и привести в порядок. Другие товары – починить, вымыты и придать им товарный вид. Перед получением разрешения на продажу добровольцы ярмарки даже проверяют качество товаров. Так что «Ярмарка мам» не совсем похожа на обычный магазин секонд-хенда. Дело в том, что каждый товар, по условиям ярмарки, регистрируется в электронной базе. А затем для него распечатывается индивидуальная этикетка со штрих-кодом.

Масштаб ярмарки, которая родилась просто из идеи нескольких энтузиасток, сегодня впечатляет. Например, в прошлой ярмарке приняли участие более 1200 мам. Год назад на продажу выставлялось 104107 предметов. Это были одежда, игрушки, самокаты, велосипеды и еще многое-многое другое.

Остается отметить, что все товары на ярмарке распределяются по категориям: одежда, игрушки, рождественские товары, книги и т.д. Так что найти нужную вещь не составит труда.

Напомним, Mamų mugė, «Ярмарка мам» будет проходить с 10 по 19 сентября. Вся подробная информация – на странице mamumuge.lt.

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