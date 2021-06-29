Экология

В поход по сбору и сортировке мусора – за чистую Литву!

Автор Анжелика Орлёнок 8
В поход по сбору и сортировке мусора &#8211; за чистую Литву!

В Неринге начинается трехдневный поход по сбору и сортировке мусора «Už švarią Lietuvą!», «За чистую Литву!».

Участники будут собирать и сортировать мусор на пляжах, у моря и залива, на обочинах лесных дорог. Будет очищен от мусора 50-километровый отрезок на участке от Смильтине, через Юодкранте и Прейлу, а в четверг акция завершится в Ниде.

После оценки «находок» планируется создать так называемый портрет нерингского потребителя. Это поможет понять, как поощрять людей менять свои привычки, а бизнес – использовать более дружественную окружающей среде упаковку.

Маршрут похода можно найти в фейсбуке на страничке проекта «Už švarią Lietuvą!».

Дополнительная информация –  +370 618 28752, Гедрюс Бучас.

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