В Польше говорят о третьей волне заболевания коронавирусом

В Польше за последнюю неделю число людей, заболевших коронавирусом, выросло на 23%. Власти страны говорят о третьей волне заболевания.

В субботу польское министерство здравоохранения заявило о 14,8 тыс. случаев COVID-19 и 245 умерших за день. При этом число людей, госпитализированных из-за коронавируса, выросло за семь дней на 16%.

В двух северных областях Польши, где быстрее всего растет заболеваемость, закрываются торговые центры, кинотеатры и спортивные центры. На юге страны ситуация немного лучше, и местные больницы готовы принимать пациентов из соседних Чехии и Словакии.

Власти страны предупреждают, что местным жителям, скорее всего, придется снова праздновать Пасху в одиночестве.

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В Израиле в воскресенье начался третий этап снятия локдауна.

Привитые жители Израиля могут посещать кафе и рестораны в помещениях. Отели смогут оказывать весь спектр услуг для тех, кто сделал прививку против COVID-19. Старшеклассники вернутся к очному обучению в тех городах, где не менее 70 процентов жителей в возрасте старше 50 лет вакцинированы или уже выздоровели. Ослаблены и ограничительные меры, касающиеся посещения молельных домов.

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Бельгия продлила запрет на необязательные поездки за границу до 18 апреля.

Предполагалось, что он будет отменен 1 апреля. Мера не касается тех, кто должен пересекать границу в силу работы. Еврокомиссия раскритиковала запрет, назвав его “несоразмерным”.

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Кинотеатры в Нью-Йорке спустя почти год вновь распахнули свои двери для зрителей.

Они могут принимать не больше 25 процентов от максимально допустимого числа посетителей, а в каждом зале могут находиться не больше 50 человек. Ношение масок в фойе и кинозалах обязательно.