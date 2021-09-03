В польском Гданьске проходит фестиваль «Вильнюс в Гданьске»

С пятницы по воскресенье в Вильнюсе пройдут «Дни столицы». О них мы уже рассказали здесь. Однако дни Вильнюса проходят сейчас не только в Литве, но и за её пределами. Например, в Гданьске.

С 3 по 5 сентября в польском Гданьске уже в 18-й раз проходит фестиваль Wilno w Gdańsku или «Вильнюс в Гданьске». Организаторы фестиваля пообещали посетителям настоящую литовскую ярмарку. Помимо этого в Гданьске с концертами выступят вильнюсские музыкальные коллективы Fajerlech, Will’N’Ska и др. Также в рамках фестиваля пройдут дебаты и творческие мастерские, состоятся кинопросмотры, выставка фотографий, спектакли и многое другое.

Необходимо отметить, что у Вильнюса и Гданьска очень много общего. В первую очередь, это города-побратимы уже более 23 лет. У большой части жителей польского города – вильнюсские корни. Послевоенный Гданьск отстраивался в том числе и вильнюсцами. Традиции, обычаи и ценности столицы Литвы до сих пор сопровождают жителей Гданьска и обогащают культурное наследие города. А инициатором фестиваля стал тогдашний мэр Гданьска Павел Адамович, родители которого были выходцами из Вильнюса.

К слову, Вильнюс тоже не забывает своих друзей. 17-18 сентября уже в столице Литвы пройдёт ответный фестиваль «Гданьск в Вильнюсе». Во время этого фестиваля уже Гданьск похвалится своими достижениями и творчеством перед жителями и гостями Вильнюса.

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