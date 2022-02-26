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В помощь жителям Украины: необходимые вещи, одежда, обувь

Автор RUSRADIO LT

Литовский Красный Крест сообщил об акции помощи жителям Украины. Все желающие могут присоединиться к акции и передать пострадавшим людям самые необходимые вещи, одежду и обувь.

Процесс сбора координирует непосредственно Красный Крест Литвы. Все собранные вещи отправятся напрямую в Украину – их будут раздавать людям, которым пришлось оставить свои дома, даже не взяв с собой самых необходимых вещей и одежды.

В помощь жителям Украины: необходимые вещи, одежда, обувь

Что можно пожертвовать

  • Теплую мужскую, женскую, детскую одежду;
  • Теплую мужскую, женскую, детскую обувь;
  • Пледы, одеяла, постельное белье, спальные мешки;
  • Коврики для йоги.

Как правильно подготовить вещи

  • Всю одежду и другие вещи надо сложить в мешки, рассортировав по типу, размеру и назначению. Подписать, что находится в мешке и кому адресовано: мужчинам, женщинам или детям.
  • Информацию на мешке надо написать на литовском или английском языке. Указать точную информацию, например: «Куртки, размер L, женские, 3 шт.» и т.д.
  • Жертвовать просят только новую (или мало бывшую в употреблении) чистую одежду, обувь и др.

Места сбора

  • Вильнюс – площадка арены Avia Solutions Group, ул. Озо, 14
  • Каунас – арена Žalgiris, Караляус Миндауго, 50, въезд со стороны Старого города
  • Клайпеда – площадка Piliavietės, ул. Пилиес, 4
  • Шяуляй – площадка арены Šiauliai, ул. Й. Яблонскио, 16
  • Паневежис – площадка арены Cido, ул. Парко, 12
  • Алитус – площадка Дворца спорта, ул. Науйойи, 52

Время сбора

  • Воскресенье, 27 февраля, с 12 до 20 час.,
  • Понедельник, 28 февраля, с 10 до 20 час.,
  • Вторник, 1 марта, с 10 до 20 час.

В данный момент организаторы просят приносить только вещи, указанные в списке.

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