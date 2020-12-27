В Помпеях обнаружили древнюю закусочную

Археологи обнаружили в Помпеях древнюю уличную закусочную с остатками пищи. Об этом сообщает Reuters.

Помпеи – древнеримский город, который был уничтожен в 79 году н.э. при извержении вулкана Везувия. Известно, что в Помпеях уже существовал аналог современных заведений с фастфудом — уличные лавки, также известные как термополии. Обычно там подавали горячую еду и вино.

«Это необычная находка. Мы впервые проводим раскопки целого термополия», — рассказал Массимо Оссана, директор археологического парка в Помпеях.

В наши дни археологам посчастливилось найти почти полностью сохранившийся образец термополия. Благодаря данной находке, ученым удалось восстановить пищу, которую там продавали. Кроме того, на прилавке сохранились в великолепном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты.

«У нас были представления о пищевых вкусах древних римлян. Но сейчас нам удалось понять, что помпейские повара предлагали невероятные смеси рыбы и дичи. В рыбные блюда добавляли мясо разных животных, часто смешивая разные типы мяса. И нужно понимать, что такие заведения посещали в основном простолюдины, а не знать, которой к столу подавались сложные блюда» – рассказала Озанна.

#Pompei, @dariofrance: «Scoperta straordinaria, riaffiora intatto il Termopolio della Regio V». Dai lapilli riemerge antica mensa con immagini tridimensionali di animali. Da Scavi nuovi importanti documenti per la ricerca. https://t.co/XDWXzH4B3I / #MiBACT #pompeii @pompeii_sites pic.twitter.com/GS1yazsDye — MiBACT (@_MiBACT) December 26, 2020

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