В понедельник начинаются экзамены на аттестат зрелости

Уже в этот понедельник начинается экзаменационная сессия на аттестат зрелости. Первый экзамен — литовский язык и литература.

Во время экзаменационной сессии за ее слаженным и прозрачным ходом будут наблюдать полицейские. В том числе – вести наблюдение в интернет-пространстве.

Полиция Литвы предупреждает, что попытки купить или продать экзаменационные задания — преступление, которое карается соответствующим образом. Помимо этого следует знать, что задания государственных экзаменов на аттестат зрелости — это секретные документы, проходящие под грифом «для ограниченного использования». Гриф секретности снимается только когда задания попадают в экзаменационное помещение. Поэтому те, кто пытается купить якобы настоящие задания, должны понимать, что это не только противозаконно, но и бессмысленно.

Экзаменационная сессия на аттестат зрелости продлится до начала июля. Первые результаты станут известны уже 16 июля.

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Важная новость для абитуриентов, которые в момент экзаменационной сессии будут находиться на самоизоляции.

В этом году тем, кто в момент сессии находится на самоизоляции, разрешено покидать место изоляции и приходить на экзамен. Попасть на экзамен смогут только те, у кого есть отрицательный результат ковид-теста, нет симптомов заболевания и кто заполнил специальную анкету. Для получения разрешения заявка заполняется на правительственном сайте nvsc.lrv.lt. При этом тест необходимо сделать не раньше, а анкету предоставить – не позже, чем за двое суток до экзамена.

Таким абитуриентам на экзамене необходимо находиться в респираторе. Ни медицинская, ни тряпичная маски не подходят.

Как будет проходить тестирование, решают сами самоуправления. После экзамена молодой человек должен вернуться на место изоляции и находиться там до конца установленного срока.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.