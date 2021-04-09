В понедельник не будут работать линии эмоциональной помощи

В ближайший понедельник по техническим причинам временно не будут работать несколько линий эмоциональной помощи. Это линии Надежды, Помощи женщинам, Детская и Юношеская.

Эти четыре линии не будут доступны 12 апреля с 8 до 16 часов. Подключиться к ним не получится и по общему номеру эмоциональной помощи 1809.

Между тем, Минздрав напоминает, что в стране также действует интернет-платформа для оказания психологической помощи pagalbasau.lt.

Кроме того, люди, испытывающие стресс, беспокойство или другие сложные эмоции, могут обращаться в Центры общественного здоровья.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.