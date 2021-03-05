В понедельник в Паневежисе откроется центр вакцинации от коронавируса

В Паневежисе с понедельника начнет работать центр вакцинации от коронавируса.

Предполагается, что центр, который откроется на площади Лайсвес, в здании напротив самоуправления, сможет обслуживать до 1000 паневежцев в день. Выбор пал именно на эти помещения в самом центре города из-за их больших площадей и удобного сообщения со всеми районами Паневежиса.

Помещение будет оборудовано девятью местами для вакцинации. Планируется сделать отдельные входы для приходящих на прививки и уходящих после них. При необходимости там же, на месте, будут делаться и быстрые серологические тесты на антитела. Привившихся будут просить на 15 минут остаться для наблюдения.

Сейчас, по данным самоуправления, вакцинируется около 350 паневежцев в день. Их по-прежнему готова вакцинировать Паневежская городская поликлиника. При этом большие площади оборудуются в рамках подготовки к более широкому вакцинированию.

В настоящее время в Паневежисе прививают пожилых людей в возрасте 80 лет и старше. В общей сложности первой дозой вакцины привиты около 6,4 тысячи жителей, второй – почти 2, 7 тысяч.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.