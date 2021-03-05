Covid-19 Здоровье Новости Самоуправления

В понедельник в Паневежисе откроется центр вакцинации от коронавируса

Автор Анжелика Орлёнок 15
В понедельник в Паневежисе откроется центр вакцинации от коронавируса

В Паневежисе с понедельника начнет работать центр вакцинации от коронавируса.

Предполагается, что центр, который откроется на площади Лайсвес, в здании напротив самоуправления, сможет обслуживать до 1000 паневежцев в день. Выбор пал именно на эти помещения в самом центре города из-за их больших площадей и удобного сообщения со всеми районами Паневежиса.

Помещение будет оборудовано девятью местами для вакцинации. Планируется сделать отдельные входы для приходящих на прививки и уходящих после них. При необходимости там же, на месте, будут делаться и быстрые серологические тесты на антитела. Привившихся будут просить на 15 минут остаться для наблюдения.

Сейчас, по данным самоуправления, вакцинируется около 350 паневежцев в день. Их по-прежнему готова вакцинировать Паневежская городская поликлиника. При этом большие площади оборудуются в рамках подготовки к более широкому вакцинированию.

В настоящее время в Паневежисе прививают пожилых людей в возрасте 80 лет и старше. В общей сложности первой дозой вакцины привиты около 6,4 тысячи жителей, второй – почти 2, 7 тысяч.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

Метки:

Актуальные новости

Мифы о прививках против COVID-19

Мифы о прививках против COVID-19

Автор RUSRADIO LT
Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса»

Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса»

Автор Эвелина Никанорова
Произошла утечка нефтепродуктов

Произошла утечка нефтепродуктов

Автор RUSRADIO LT
Пять фактов о Covid-19. Как наши представления о коронавирусе изменились с начала пандемии

Специалист Центра общественного здоровья: главное – чтобы люди относились к нашей работе с пониманием

Автор RUSRADIO LT
Вильнюсская телевизионная башня готовится к реконструкции

Вильнюсская телевизионная башня готовится к реконструкции

Автор RUSRADIO LT
GLAVNAYA - MoneyKen

Премьера трека GLAVNAYA – MoneyKen

Автор RUSRADIO LT

Как определить, простуда у вас или COVID-19

Автор RUSRADIO LT

Карантин предложат продлить еще на три недели

Автор RUSRADIO LT

Влад Соколовский выпустил песню «Сквозь туман»

Автор Эвелина Никанорова