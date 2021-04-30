В понедельник вернутся в школу ученики выпускных классов

В понедельник, 3 мая, в школу вернутся ученики выпускных классов. Это делается с тем, чтобы в оставшееся до экзаменов время они могли подтянуть свои знания.

Занятия будут проходить в смешанном режиме с соблюдением всех правил карантина. Потоки учеников будут регулироваться, чтобы ученики из разных классов как можно меньше контактировали друг с другом. Маски и прочие защитные средства обязательны.

А с 10 мая принято решение вернуть в классы учеников 5 – 11 классов. Но в этом случае решение остается за каждым конкретным самоуправлением. Уже известно, что столичное самоуправление не будет возвращать за парты учеников 5-11 классов и обучение продолжится дистанционно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.