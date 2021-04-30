Новости Образование

В понедельник вернутся в школу ученики выпускных классов

Автор Анжелика Орлёнок 21
В понедельник вернутся в школу ученики выпускных классов

В понедельник, 3 мая, в школу вернутся ученики выпускных классов. Это делается с тем, чтобы в оставшееся до экзаменов время они могли подтянуть свои знания.

Занятия будут проходить в смешанном режиме с соблюдением всех правил карантина. Потоки учеников будут регулироваться, чтобы ученики из разных классов как можно меньше контактировали друг с другом. Маски и прочие защитные средства обязательны.

А с 10 мая принято решение вернуть в классы учеников 5 – 11 классов. Но в этом случае решение остается за каждым конкретным самоуправлением. Уже известно, что столичное самоуправление не будет возвращать за парты учеников 5-11 классов и обучение продолжится дистанционно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Эстония

В Эстонии ввели строгий карантин

Автор RUSRADIO LT
Отец в наказание отобрал у сына приставку и вернул ее спустя 18 лет

Отец в наказание отобрал у сына приставку и вернул ее спустя 18 лет

Автор Эвелина Никанорова
Куда сообщать о побочных эффектах прививки

Куда сообщать о побочных эффектах прививки

Автор RUSRADIO LT
С осени поездки на поезде можно будет планировать при помощи мобильного приложения

С осени поездки на поезде можно будет планировать при помощи мобильного приложения

Автор Анжелика Орлёнок
Психологи советуют смириться с положением и не забыть нарядить елку

Психологи советуют смириться с положением и не забыть нарядить елку

Автор RUSRADIO LT
Проверки на дорогах в Пасхальные выходные

Проверки на дорогах в Пасхальные выходные

Автор Евгений Русаков
Здание школы Saulius Barasa

В Вильнюсе в течение пяти лет построят восемь новых школ

Автор Анжелика Орлёнок
Глава Минздрава: почти у 17% жителей Литвы есть иммунитет к коронавирусу

Глава Минздрава: почти у 17% жителей страны есть иммунитет к коронавирусу

Автор RUSRADIO LT
Группа «Танцы минус»

Группа «Танцы минус» представили альбом

Автор Эвелина Никанорова