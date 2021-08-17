Covid-19 Вакцинация

В преддверии нового учебного года темпы вакцинации выросли

Автор Евгений Русаков 2

В преддверии нового учебного года темпы вакцинации выросли

Приближается осень и новый учебный год. В столице заметно увеличился темп вакцинации. Этому способствуют и вакцинационные автобусы, которые разъезжают по всему Вильнюсу. На этой неделе они посетят Жирмунай, Науямиестис, Науйининкай, Веркяй, Новую Вильню, Каролинишкес, Антакальнис и другие столичные микрорайоны. Все желающие смогут привиться без предварительной регистрации. С собой достаточно будет иметь документ, подтверждающий личность. Наблюдается и рост темпов прививания среди детей. В настоящий момент в столице привито более трети подростков 12-15 лет и почти 70% молодых людей 16-18 лет. Представители Министерства здравоохранения призывают родителей прививать своих детей, чтобы будущий учебный год прошёл гладко, а главное – без дистанционного обучения. Напомним, что возможностей для получения прививки в Вильнюсе предостаточно. Привиться можно и на пл. Лукишкю, и в центре вакцинации Litexpo, и возле арены Siemens. Во всех этих местах есть возможность сделать прививку без предварительной регистрации и выбрать препарат, который вам по душе. К слову, возле арены Siemens можно привиться, даже не выходя из автомобиля. Это актуально для тех, у кого нет времени стоять в очереди, а также для людей с ограниченными возможностями. Более подробную информацию о вакцинации можно найти на странице koronastop.lrv.lt или по короткому номеру 1808.

Получите прививку, и да пребудет с вами Сила!

В Германии продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. При этом в последнее время её темпы несколько замедлились. Поэтому власти и организаторы вакцинации ищут способы повысить интерес тех, кто ещё не привился. Где-то, например, угощают жареными колбасками. А вот в немецком городе Дуйсбург около центра вакцинации дежурят штурмовики и другие персонажи «Звёздных войн». Но они не пытаются силой заставлять людей прививаться. Просто ждут на месте, чтобы уже привитые могли сделать фотографию на память.

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