Listen to «В преддверии Светлого Христова Воскресения — обращение митрополита» on Spreaker.



19 апреля, в воскресенье, православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение. В своем пасхальном обращении к пастве митрополит Виленский и Литовской Иннокентий сказал, что, встречая Пасху, в этом году следует проявить смирение, не пренебрегать советами врачей и установлениями властей. Митрополит призвал всех христиан мира к единению перед лицом угрозы коронавируса.

Помимо этого он от лица всей православной церкви Литвы поблагодарил медиков и всех тех, кто им помогает, и призвал молиться за их здоровье и благополучие.

Напоминаем, что в связи с введением Правительством Литовской Республики карантина, богослужения временно совершаются при закрытых дверях храмов без присутствия прихожан. Это же относится и к пасхальным богослужениям. Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий отметил, что православная паства отнеслась к ситуации с пониманием, и пасхальные праздники в этом году пройдут без общих молебнов.