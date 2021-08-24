В продаже появилась кукуруза. Как ее правильно выбирать?

В продаже появилась свежая кукуруза. Продукт вкусный, полезный и сытный. И, кстати, знакомый человеку с глубокой древности.

Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся семена этого продукта на раскопках, датируемых 12 тыс. лет тому назад.

Фрукт или овощ? Злак!

Те, кто думают, что кукуруза – это овощ, а значит подходит для диетического питания, ошибаются. Авторитетные источники говорят, что кукуруза относится к злакам. В любом случае – продукт совсем не низкокалорийный. В 100 г кукурузы содержится 325 килокалорий – и это придется учитывать тем, кто следит за своим весом. Но есть и хорошая новость. Кукуруза – полезный и сытный продукт, а значит после нее не захочется перекусывать. Кукуруза богата витаминами группы В, важными для работы мозга. В ней содержится достаточно большое количество аскорбиновой кислоты. Помимо витаминов в кукурузе много калия, магния и железа.

Как выбрать?

Все мы знаем, что кукуруза выращивается в двух вариантах. Она бывает пищевая и кормовая. В пищу подходит и одна, и другая. А как выбрать правильный початок? Если початок длиннее 15 см – значит он, скорее всего, кормовой. Ведь кормовые сорта крупнее пищевых. Внешне початки пищевой сладкой кукурузы больше похожи на плотные бочонки с ярко-желтыми зернышками. А кормовой – конусообразные с бледно-желтыми кукурузинками. По внешнему виду можно определить и свежесть кукурузы. У свежей зернышки плотные и наполненные, а у несвежей – как бы сдутые. И еще. Всегда выбирайте початки в листьях – они должны быть свежими и зелеными. Очищенные от листьев початки быстро теряют витамины. Ну и, наконец, где гарантия, что пока у кукурузы были листья, у нее был нормальный товарный вид?

Как приготовить?

И напоследок – как правильно приготовить кукурузу. Чаще всего мы варим ее на плите. Молодая бывает готова за 10-20 минут, зрелая – за полтора-два часа. Но есть и еще один отличный вариант – запеченная в духовке кукуруза. Для начала надо смешать размягченное сливочное масло с лимонным соком, соевым соусом, прованскими травами и сметаной. Можно немножко досолить. Зетем – смазать промытый и обсушенный початок этим соусом. А потом завернуть в фольгу – и запечь в духовке при температуре 220 гр. Должно получиться очень вкусно!