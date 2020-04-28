В продаже появилась литовская клубника
Апрель 28, 2020 21:08
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На прилавках магазинов появилась первая литовская клубника — ее цена составляет около 10 евро за килограмм.
Первый урожай ягод в теплицах уже сняли крупные хозяйства.
В этом году клубника появилась немного раньше, чем в прошлом.
По словам фермеров, примерно через месяц, когда первая клубника закончится, ее оптовая цена упадет и составит около 6 евро за килограмм.
Отметим, что в магазинах продается и импортная клубника. Ее цена пока такая же — около 10 евро за килограмм.