В продаже появилась литовская клубника

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На прилавках магазинов появилась первая литовская клубника — ее цена составляет около 10 евро за килограмм.

Первый урожай ягод в теплицах уже сняли крупные хозяйства.

В этом году клубника появилась немного раньше, чем в прошлом.

По словам фермеров, примерно через месяц, когда первая клубника закончится, ее оптовая цена упадет и составит около 6 евро за килограмм.

Отметим, что в магазинах продается и импортная клубника. Ее цена пока такая же — около 10 евро за килограмм.