Listen to «В продолжение темы об охоте с луками» on Spreaker.

Министр окружающей среды Кястутис Мажейка в Сейме, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что отменил весь пакет изменений правил охоты. Дискуссия на эту тему в Совете по делам охоты намечена на завтра.

Между тем, из-за скандала, связанного с попыткой узаконить охоту с луками, в отставку подает вице-министр окружающей среды.

Вызвавшая возмущение у защитников природы идея о неэтичной охоте с луками породила сразу три законопроекта, которые предоставлены Сейму.

Одни — представители правящих крестьян — предлагают законодательно утвердить окончательный перечень дозволенных для охоты орудий.

Другие предлагают узаконить перечень не разрешаемых, а запрещенных способов добычи зверя. В свою очередь, оппозиционные консерваторы предлагают в законе указать, что охота на территории Литвы ведется с соблюдением принципов этики, рациональности и защиты животных.