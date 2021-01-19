В продолжении «Секса в большом городе» появятся 2 новые героини

В продолжении «Секса в большом городе», которое получит название And just like that («И просто так»), вместо Саманты Джонс появятся два новых персонажа. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к производству сериала.

«Глупо, что жизнь в таком мультикультурном городе, как Нью-Йорк, была показана исключительно глазами белых женщин. Саманта не вернется, зато мы представим двух новых героинь — сильных и дерзких цветных женщин. Они помогут представить шоу новому поколению зрителей и более точно передать мир, в котором мы живем», — рассказал собеседник таблоида.

По его словам, одной из новых героинь станет «сильная, влиятельная афроамериканка». Вторую сыграет актриса азиатского происхождения.

«Пришло время сериалу отражать лица и жизни реальных жительниц Нью-Йорка 2021 года», — заключил источник газеты.

Ранее Сара Джессика Паркер, сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале, уже представила тизер будущего шоу. В нем к своим ролям вернется она, а также Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту Джонс, принимать участие в проекте не будет.

Источник