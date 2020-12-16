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В проекте бюджета – рост детских пособий и зарплат

Автор RUSRADIO LT 24

Правительство утвердило подкорректированный проект госбюджета на следующий год. В нем предусмотрено увеличить расходы более чем на миллиард евро.

Большая часть этих средств будет направлена на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Детские деньги в следующем году будут увеличены на 10 евро – до 70 евро.

Пособие на детей с ограниченными возможностями, а также из малоимущих и многодетных семей вырастет до 111 евро.

Кроме того, правительство поддержало решение своих предшественников со следующего учебного года бесплатно кормить не только первоклашек, но и второклашек.

Минимальная зарплата в следующем году должна повыситься до 642 евро «на бумаге».  

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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