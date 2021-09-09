В путешествие – на экскурсию по старым литовским школам

Новый учебный год понемногу набирает обороты. В честь начала занятий агентство развития туризма Keliauk Lietuvoje подготовило идеи для новых путешествий. Путешествий по старым школам Литвы. Оно будет интересным не только сегодняшним школьникам, но и тем, кто уже давно покинул школьные стены.

Оказывается, в нашей стране есть целый ряд классов или школ, которые бережно сохраняются с давних пор. И среди них есть очень даже необычные – например, тайные классы в банях или школы, привезенные из Америки.

Школа Радвила

В том же самом здании, где в XVII веке в Кедайняй располагалась Gymnasium Illustre (лат. “Светлая гимназия”), основанная Христофором Радвилой, до сих пор находится Кедайняйская светлая гимназия. Когда-то это была главная протестантская гимназия в литовских землях Великого княжества Литовского. Там преподавали знаменитые европейские ученые, а в гимназии был печатный станок. Ученики должны были говорить на латыни даже на переменах, а наиболее одаренных учеников Радвила отправлял учиться за границу. Это одно из старейших школьных зданий в Литве, изюминкой которого является внутренний двор с аркадой в стиле ренессанс и стеклянным куполом.

Посещение этого здания включено в экскурсии по Кедайняй. Однако туристы могут посетить гимназию и самостоятельно.

«Сметоновская» школа

Посидеть на «сметоновской» скамейке и написать пером в «сметоновской» тетрадке. Это можно сделать в музее Ужугириса (Укмергский р-н). Здесь восстановлен класс межвоенной начальной школы, в котором проводится обучение словесности. Интересно, что Ужугирисский музей находится в деревне Ужуленис, в похожем на дворец здании, которое подарил жителям края первый Президент независимой Литвы Антанас Сметона. Его заботами в 1935 году здесь была создана одна из самых современных начальных школ в Литве. Рядом со школой, на другой стороне улицы, находился дом президента. Но сейчас от него остались только колодец и старые яблони. В саду рядом с ним стоит макет дома родителей А. Сметоны.

Секретная «дакторская» школа

Читать по подлинному молитвеннику, писать грифелем на грифельной доске или даже найти подходящее укрытия от жандарма. Вот чему обучал «дарактор» в экспозиции тайной литовской школы. Сегодня она находится в Музее народного быта Литвы в Румшишкесе (Кайшядорский район), в усадьбе Кирдейкяй. Здесь вы сможете узнать больше о периоде запрета печати, книготорговцах, «маминой школе», а также о том, чем тайные школы отличались от современных.

И школьники, и взрослые могут взять урок письма пером и чернилами в школе в музейном городке в школе 1930-1940-х годов. На такой урок звонком приглашает учитель, который и знакомит учеников с правилами школы.

Еще больше идей для путешествий по старым школам вы найдете по ссылке.