В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.
Поколение Вояджер / Voyagers (2021)
В 2063 году в пробирках была выращена группа детей. Они отправляются в путешествие к далёкой планете. Вскоре они выясняют, что принимают лекарство делающее их спокойными и послушными. В одной из ролей Колин Фаррелл.
Райя и последний дракон / Raya and the Last Dragon (2021)
Райя путешествует по Кумандре не теряя надежды найти дракона – последнюю надежду людей на выживание.
Пила: Спираль / Spiral (2021)
Детектив полиции всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды ему и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств. В главных ролях Крис Рок и Сэмюэл Л.Джексон.
Аферистка / I Care a Lot (2021)
Марла заполучает опекунство над беззащитными стариками, помещает бедолаг в дома престарелых и распродаёт их имущество. Её новая жертва, оказывается не простой старушкой. В главных ролях Розамунд Парк и Питер Динклэйдж.
Мейнстрим / Mainstream (2020)
Три молодых человека запускают на YouTube канал, высмеивающий современное общество. Но чем дальше, тем больше они становятся похожими на тех над кем они смеются. В главной роли Эндрю Гарфилд.
Прабабушка легкого поведения. Начало (2020)
1980 год. Вова Рубинштейн переодевается в звезд советской эстрады и устраивает фейковые концерты. На одном из таких концертов его вербуют как агента под прикрытием. В главных ролях: Александр Ревва, Глюкоза, Миша Галустян и Дмитрий Нагиев.
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