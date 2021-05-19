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В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок

Автор Gintaras Zukas 1010
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко о них

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

Поколение Вояджер / Voyagers (2021)

В 2063 году в пробирках была выращена группа детей. Они отправляются в путешествие к далёкой планете. Вскоре они выясняют, что принимают лекарство делающее их спокойными и послушными. В одной из ролей Колин Фаррелл.

Райя и последний дракон / Raya and the Last Dragon (2021)

Райя путешествует по Кумандре не теряя надежды найти дракона – последнюю надежду людей на выживание.

Пила: Спираль / Spiral (2021)

Детектив полиции всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды ему и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств. В главных ролях Крис Рок и Сэмюэл Л.Джексон.

Аферистка / I Care a Lot (2021)

Марла заполучает опекунство над беззащитными стариками, помещает бедолаг в дома престарелых и распродаёт их имущество. Её новая жертва, оказывается не простой старушкой. В главных ролях Розамунд Парк и Питер Динклэйдж.

Мейнстрим / Mainstream (2020)

Три молодых человека запускают на YouTube канал, высмеивающий современное общество. Но чем дальше, тем больше они становятся похожими на тех над кем они смеются. В главной роли Эндрю Гарфилд.

Прабабушка легкого поведения. Начало (2020)

1980 год. Вова Рубинштейн переодевается в звезд советской эстрады и устраивает фейковые концерты. На одном из таких концертов его вербуют как агента под прикрытием. В главных ролях: Александр Ревва, Глюкоза, Миша Галустян и Дмитрий Нагиев.

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В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко о них

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок

Gintaras Zukas 2021-05-19

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок

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В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

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