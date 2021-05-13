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В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок

Автор Gintaras Zukas 687
В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

Гнев человеческий / Wrath Of Man (2021)

Эйч внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы найти убийц своего сына. Фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Уроки фарси / Persian Lessons (2020)

Оказавшись в концлагере, еврей Жиль выдает себя за перса. И вынужден давать уроки фарси немецкому офицеру, который мечтает после войны уехать в Иран. Проблема в том, что он не знает персидского языка и вынужден его выдумывать.

Поступь хаоса / Chaos Walking (2021)

Тодд живёт на планете населённой исключительно мужчинами. Однажды над планетой терпит крушение корабль-разведчик, в результате чего Тодд впервые видит девушку. И теперь он вынужден ей помочь. В главных ролях Том Холланд, Дэйзи Ридли, Мадс Миккельсен.

Те, кто желает мне смерти / Those Who Wish Me Dead (2021)

Ханна патрулирует удаленный участок леса, Неожиданно, он встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которого хотят убить. В главной роли Анджелина Джоли.

ЗОЖ / Sweat (2020)

У Сильвии много подписчиков в “Инстаграме”. В сети её боготворят, но в жизни девушка одинока и у неё куча проблем.

Афера по-голливудски / Comeback Trail (2020)

Голливудский продюсер решает убить главную звезду своего фильма, чтобы получить за него страховку. В главных ролях Роберт Де Ниро, Морган Фриман и Томми Ли Джонс.

Пальма (2020)

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином, когда тот улетает за границу. Теперь она живёт в аэропорту, где её встречает 9-летний Коля, который потерял маму и живёт с отцом.

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