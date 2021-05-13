В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 7 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.
Гнев человеческий / Wrath Of Man (2021)
Эйч внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы найти убийц своего сына. Фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.
Уроки фарси / Persian Lessons (2020)
Оказавшись в концлагере, еврей Жиль выдает себя за перса. И вынужден давать уроки фарси немецкому офицеру, который мечтает после войны уехать в Иран. Проблема в том, что он не знает персидского языка и вынужден его выдумывать.
Поступь хаоса / Chaos Walking (2021)
Тодд живёт на планете населённой исключительно мужчинами. Однажды над планетой терпит крушение корабль-разведчик, в результате чего Тодд впервые видит девушку. И теперь он вынужден ей помочь. В главных ролях Том Холланд, Дэйзи Ридли, Мадс Миккельсен.
Те, кто желает мне смерти / Those Who Wish Me Dead (2021)
Ханна патрулирует удаленный участок леса, Неожиданно, он встречает до смерти напуганного 12-летнего мальчика, которого хотят убить. В главной роли Анджелина Джоли.
ЗОЖ / Sweat (2020)
У Сильвии много подписчиков в “Инстаграме”. В сети её боготворят, но в жизни девушка одинока и у неё куча проблем.
Афера по-голливудски / Comeback Trail (2020)
Голливудский продюсер решает убить главную звезду своего фильма, чтобы получить за него страховку. В главных ролях Роберт Де Ниро, Морган Фриман и Томми Ли Джонс.
Пальма (2020)
Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином, когда тот улетает за границу. Теперь она живёт в аэропорту, где её встречает 9-летний Коля, который потерял маму и живёт с отцом.
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