В районе столичного вокзала появилась “галерея” под открытым небом

Раньше это была просто старая, осыпающаяся стена, исписанная граффити. По словам инициатора инсталляции, художницы Индре Антанавичуте, у нее накопилось немало работ и она решила дать им вторую жизнь.

На стене — 56 черных картин, и все кто хочет может написать на них красками что-то свое. Может повесить собственную работу или создать композицию. Есть в стене и щели, в которых художница предлагает сделать так называемые секретики.

Индре Антанавичуте говорит, что очень хочет сделать это пространство “живым”. Тем более, что привокзальный район, по ее словам, всегда был разнообразным в социальном и этническом отношении. И при этом — очень живописным.