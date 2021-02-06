Новости Самоуправления

В районе Варены будет возобновлен проект зубровника

Автор RUSRADIO LT 34

Проект зубровника в районе Варены будет возобновлен. Такое решение приняло Министерство окружающей среды.

Проект был остановлен прошлым правительством после гибели нескольких животных.

Между тем, ученые выразили поддержку и плану в будущем постепенно выпускать на свободу освоившихся в загонах зубров. Тогда они смогут влиться в стадо диких зубров, самостоятельно перекочевавших в Варенский район. А в будущем эти зубры, возможно, объединятся и со стадами в Польше и Беларуси.

На данный момент в Литве, по подсчетам специалистов, живут более 200 особей зубров. В основном – в округах Кедайняй и Паневежиса.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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