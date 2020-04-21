В реках Литвы упал уровень воды
Апрель 21, 2020 08:46
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После бесснежной зимы в реках страны упал уровень воды, что впоследствии может вызвать гидрологическую засуху, сообщают специалисты. По их данным, хотя уровень воды в некоторых реках в марте поднялся на несколько десятков сантиметров, в крупных реках он не достигал средних многолетних показателей.
Такая ситуация сложилась, например, на реках Нямунас около Салининкай, Нерис под Вильнюсом и Йонавой, Невежис около Паневежиса.
Между тем, специалисты отмечают, что обычно апрель ассоциируется с ледовыми заторами на реках, а уровень воды в них в это время года бывал самым высоким.