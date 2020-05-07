Listen to «В результате тестирования на COVID-19 выявлен всего один случай заражения» on Spreaker.

Выборочное тестирование жителей Литвы на COVID-19 решено проводить и в будущем. Однако в ближайшие выходные основное внимание будет уделено представителям определенных профессий — фармацевтам, полицейским, работникам детсадов, — об этом сообщил глава Минздрава. По словам Аурелиюса Вериги, в прошлые выходные участие в выборочном тестировании приняло достаточно большое количество жителей страны, хотя в десяти городах для сдачи анализов в мобильные пункты проверки прибыла примерно половина из девяти тысяч человек, получивших специальные коды. Пока установлен всего один случай заражения. Пару сотен тестов еще проверяют.