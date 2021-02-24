В России зарегистрировали третью вакцину от коронавирусной инфекции “КовиВак”, разработанную в центре имени Чумакова.

Вакцину “КовиВак” нельзя давать людям с тяжелой аллергией и осложнениями после других вакцинаций, беременным и несовершеннолетним.

Как рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, к середине марта в гражданский оборот поступят первые 120 тысяч доз новой вакцины. До сих пор в России были доступны две вакцины: “Спутник V” от центра имени Гамалеи и “ЭпиВакКорона” от центра “Вектор”.

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Во французской Ницце готовятся к введению дополнительных ограничительных мер из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Сейчас на 100 тысяч жителей города приходится 700 заболевших. Это больше, чем в каком-либо другом населенном пункте Франции. Предположительно ограничительные меры коснутся всего департамента Приморские Альпы, административным центром которого является Ницца.

Франция, в отличие от некоторых своих соседей, не стала вводить локдаун на территории всей страны, однако с середины января на всей территории Франции действует комендантский час – с 18:00 до 6:00.

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В Австралии стартовала кампания вакцинации населения.

Чтобы повысить уверенность людей в надежности вакцины, одним из первых вакцинацию прошел премьер-министр страны Скотт Моррисон. Момент, когда ему ставили прививку от коронавируса, был показан по телевидению.

Первым пациентом, получившим первую дозу вакцины, стала 85-летняя Джейн Малысяк. Как ожидается, в течение недели будут привиты 60 тысяч человек. Австралия на данный момент одобрила для использования две вакцины – Pfizer и AstraZeneca.

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В Швеции выявлен первый случая заражения вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Бразилии.

Как сообщают власти региона Евлеборг, мутация зафиксирована у четырех человек, которым медицинская помощь в настоящий момент не требуется. Отмечается, что ни один из зараженных не ездил в последнее время в Бразилию. Власти пытаются отследить цепочки заражения.

Ранее в Швеции уже были зафиксированы случаи заражения мутациями коронавируса, выявленными впервые в Великобритании и ЮАР. Ранее ВОЗ сообщала, что “бразильский” вариант вируса обнаружен уже в 21 стране.