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В Роттердаме открылся конкурс «Евровидение»

Автор Эвелина Никанорова 22
В Роттердаме открылся конкурс «Евровидение»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально стартовал 16 мая 2021 года в Роттердаме. Однако принять участие в торжественной церемонии в Нидерландах из-за коронавируса смогли 34 страны из 39.

Большинство делегаций собрались на берегу реки Ньиве-Маас. По ковровой дорожке прошли исполнители из России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании.

Участница из Австралии, певица Монтень не смогла прибыть на «Евровидение» из-за коронавируса, она записала видеообращение. Кроме того, церемония открытия прошла без делегатов из Исландии и Польши. У этих участников 15 мая тесты на коронавирус показали положительный результат. На самоизоляцию ушли также исполнители из Румынии и Мальты, которые проживали с ними в одном отеле.

Напомним, что конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

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