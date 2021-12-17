В Русском драматическом театре – премьера «Когда вырасту, стану…»

18 и 19 декабря Русский драматический театр Литвы ждет юных зрителей на премьере театрализованного концерта-игры «Когда вырасту, стану…». Режиссер постановки – Агне Сунклодайте.

По словам режиссера постановки «Когда вырасту, стану…», «во время праздников хочется игр, безумия, безграничного движения. Поэтому главным импульсом при создании нашего театрализованного концерта стало именно желание поиграть с детьми в игру нашего детства, когда актеры вспоминают, кем каждый из них хотел стать, когда вырастет. Раскрою тайну – интереснее всего было узнать: каждый из актеров в итоге понял, что каждый день хочет пробовать новую профессию, поэтому и стал артистом. Лично я в детстве мечтала стать продавщицей мороженого. Может быть, мы, и правда, поможем кому-то понять, как важно правильно выбрать профессию».

«Юные зрители на театрализованном концерте-игре не только «встретятся» с представителями разных профессий, но и сами смогут побыть космонавтами, строителями, поварами и пожарными. Концерт интерактивный – у каждой профессии есть своя игра, музыка. Композитор Дейвидас Гнединас написал оригинальные песни, которые сразу выделяются своим стилем. В музыке дети узнают разные стили: и блюз, и рок, и хип-хоп, и кантри. Например, профессия космонавта для нас ассоциируется с музыкальным стилем регги, а фермер – со стилем кантри», – рассказала Агне Сунклодайте.

Театрализованный концерт-игру «Когда вырасту, стану…» несколько лет назад режиссер уже ставила в театре Labaiteatras. А красивое звучание оригинальных литовских песен на русском языке помог обеспечить переводчик Георгий Ефремов. Спектакль проходит на русском языке с литовскими титрами.

Творческая группа

Режиссер, автор текстов песен и инсценировки – Агне Сунклодайте. Композитор – Дейвидас Гнединас. Художник – Рамуне Скрябунайте. Художник по свету – Юргис Латонас. Актеры: Виктория Алюконе-Мирошникова, Александра Метальникова, Евгения Карпикова, Артур Своробович, Тельман Рагимов, Максим Тухватуллин, Андрюс Даряла, Елена Орлова, Юрий Щуцкий.