В самом центре столицы на Лукишкской площади появился пляж

Искусственный, но зато с белоснежным песком, волейбольной площадкой, зонтиками и шезлонгами, раздевалками и даже шумом моря — правда, на большом экране.

На нем же, к слову, можно будет смотреть и фильмы, сериалы и образовательные программы.

Идея оборудовать пляж для людей, уставших от карантинных ограничений, появилась у богатого на необычные инициативы столичного самоуправления, а воплотила ее в жизнь компания Grinda.