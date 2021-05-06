Археологи нашли сооружения, которые древнее Стоунхенджа

В Саудовской Аравии австралийские археологи нашли больше 1000 каменных сооружений, которые называются мустатилами (мустафилами). Они могут быть старше Стоунхенджа и пирамид в Египте.

Ученые знали о мустатилах и раньше, но думали, что это просто загоны для скота. Но после проведенных раскопок и исследований археологи пришли к выводу, что мустафилы использовались для приношения жертв.

С помощью радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что возраст каменных сооружений в Саудовской Аравии находится между 5300 и 5000 годами до нашей эры. Таким образом, ученые, вероятно нашли самое древнее на планете ритуальное место.

По мнению ученых, находка может полностью изменить понимание культа в этом регионе. Также археологи отметили загадочность этих строений.

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