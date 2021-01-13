Новости Паутина

В Саудовской Аравии построят город без машин и дорог

Автор Эвелина Никанорова 24
В Саудовской Аравии построят экологичный город

В Саудовской Аравии построят экологичный город, в котором не будет автомобилей и дорог. Об этом сообщил наследный принц страны Мухаммед бин Салман.

Он анонсировал проект под названием The Line («Линия»), представляющий собой «линейный город» протяженностью 170 км. Поселение будет состоять из трех уровней, в нем к 2030 году сможет жить до миллиона людей.

Город планируют построить «вокруг природы», причем над землей окажется только верхний, пешеходный уровень. Сервисную инфраструктуру и транспорт расположат под землей. В «Линии» будут использовать только возобновляемую энергию.

По словам создателей проекта, экогород станет удобным местом для жизни. Все повседневные услуги можно будет найти в пяти минутах ходьбы от домов, а поездка из одного района в другой займет не более 20 минут.

Предполагается, что в городе начнут использовать искусственный интеллект — он должен помочь найти способы «улучшить повседневную жизнь». Кроме того, «Линия», как предполагают ее авторы, создаст до 380 тыс. новых рабочих мест.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Компенсации предоставлены, но отдыхать некогда

Автор RUSRADIO LT
У младших классов - каникулы со следующей недели, старшеклассники со среды - на удаленку

У младших классов – каникулы со следующей недели, старшеклассники со среды – на удаленку

Автор RUSRADIO LT
картонные модели PlayStation 5 и Xbox Series X

Ikea: картонные модели PlayStation 5 и Xbox Series X

Автор Эвелина Никанорова

На выставку Ван Гога в режиме онлайн

Автор Эвелина Никанорова

Профессор медицины – о том, кому в период пандемии лучше оставаться дома

Автор RUSRADIO LT
90 площадок для утилизации ёлок

В столице появится 90 площадок для утилизации ёлок

Автор RUSRADIO LT

В промышленности и строительстве не хватает работников

Автор RUSRADIO LT

О некоторых важных для нас решениях

Автор RUSRADIO LT
Grinda построила мобильные бункеры с солью

Grinda построила мобильные бункеры с солью

Автор RUSRADIO LT