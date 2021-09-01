В сентябре на дорогах Литвы пройдут массовые рейды

Для большинства водителей дорожные рейды и усиленный контроль движения в сентябре уже давно не новость. Представители Полиции Литвы подчёркивают, что всё это делается с единственной целью – обеспечение безопасности абсолютно всех участников дорожного движения.

1-4 сентября полиция уделит особое внимание пешеходам и велосипедистам. В частности, в тёмное время суток их будут проверять на наличие и правильное использование светоотражающих элементов. Не оставят без внимания и водителей. Полиция будет внимательно следить за тем, как водители пропускают пешеходов и других участников дорожного движения.

6-11 сентября сотрудники будут следить за тем, чтобы во время движения водители не использовали средства сотовой связи. Также в этот период полиция будет зорко следить за тем, чтобы водители не хулиганили на дорогах, не создавали опасных ситуаций, не совершали опасные манёвры и обгоны и пр.

16-22 сентября по всей Литве пройдут Дни безопасного движения. В эти дни сотрудники полиции будут осуществлять контроль на дорогах всей страны.

23-25 сентября полиция уделит особое внимание велосипедистам и любителям альтернативных средств передвижения. В частности, сотрудники правопорядка будут следить за тем, чтобы эти участники дорожного движения не забывали во время вождения надевать шлем, светоотражатели, жилетки и пр. Помимо этого полиция будет следить за тем, как эта группа участников дорожного движения придерживается Правил дорожного движения.

Помимо всего прочего необходимо напомнить, что на протяжении всего этого месяца полиция будет проводить усиленный контроль возле общеобразовательных учреждений. В частности, большое внимание будет уделено молодым водителям и водителям с маленькими детьми. Также сотрудники правопорядка будут следить за тем, как водители соблюдают Правила дорожного движения по отношению к пешеходам.

В сентябре особое внимание полиция будет обращать на несовершеннолетних водителей на самокатах, велосипедах и мопедах: могут ли они водить данное транспортное средство, на месте ли шлем и пр. Также полиция будет проверять водителей школьных автобусов на трезвость и проводить образовательную деятельность.

К слову, сентябрь, по словам страховых компаний, является самым напряжённым для водителей месяцем. В это время в школы после летних каникул возвращаются дети, которые, к сожалению, не всегда соблюдают Правила дорожного движения. Поэтому особенно важно не превышать скорость в тех местах, где они могут внезапно выбежать на дорогу, т.е. практически везде.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте осторожны, внимательны и терпеливы на дорогах, не превышайте допустимую скорость, пропускайте пешеходов и соблюдайте Правила дорожного движения!