Listen to «В Шяуляй начинаются Дни города» on Spreaker.

Праздник с ярмаркой, концертами, играми и прочими развлечениями будет проходить в пятницу и субботу.

В этом году Дни Шяуляй также приглашают полюбоваться светящимися, играющими и танцующими фонтанами на пруду Прудяле. Шоу начнется в половине девятого вечера. Организаторы напоминают всем участникам праздника о необходимости придерживаться безопасного расстояния, надеть маски и регистрироваться на большие концерты и прочие мероприятия Дня города.