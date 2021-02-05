С сегодняшнего дня в силу вступил запрет о курении на балконах в первых 28 столичных многоквартирных домах.
Отметим, что в столице с просьбой ввести такой запрет обратились около 380 многоквартирных домов, в Каунасе – 65, в Паланге – 5. Несмотря на это представители самоуправлений утверждают, что пока не знают, как получится претворить в жизнь этот запрет. Например, в Вильнюсе нет такого количества должностных лиц, присматривающих за порядком, а превентивные действия против курильщиков точно не будут приоритетными.
Мэр Паланги Шарунас Вайткус также сомневается в целесообразности этого закона. По его мнению, это только рассорит людей или соседей между собой. Он также обратил внимание на то, что летом в Палангу приезжает большое количество отдыхающих, контролировать которых будет весьма проблематично.
Напомним, что с начала этого года в силу вступил закон, согласно которому вводится запрет на курение на балконах многоквартирного дома, если хотя бы один житель этого дома против. Штраф за нарушение составляет от 20 до 90 евро.