С сегодняшнего дня в силу вступил запрет о курении на балконах в первых 28 столичных многоквартирных домах.

Отметим, что в столице с просьбой ввести такой запрет обратились около 380 многоквартирных домов, в Каунасе – 65, в Паланге – 5. Несмотря на это представители самоуправлений утверждают, что пока не знают, как получится претворить в жизнь этот запрет. Например, в Вильнюсе нет такого количества должностных лиц, присматривающих за порядком, а превентивные действия против курильщиков точно не будут приоритетными.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус также сомневается в целесообразности этого закона. По его мнению, это только рассорит людей или соседей между собой. Он также обратил внимание на то, что летом в Палангу приезжает большое количество отдыхающих, контролировать которых будет весьма проблематично.

Напомним, что с начала этого года в силу вступил закон, согласно которому вводится запрет на курение на балконах многоквартирного дома, если хотя бы один житель этого дома против. Штраф за нарушение составляет от 20 до 90 евро.

Источник