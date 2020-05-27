В скором времени возобновится навигация по реке Нямунас

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Скорый катер “Ракета” получил разрешение на плавание по реке Нямунас.

На этой неделе намечен пробный заплыв, а в ближайшее время будет объявлено, когда состоится первый рейс из Каунаса в Ниду и обратно. После реконструкции катер был спущен на воду около Каунаса еще в прошлом году, но тогда владельцам не удалось получить все необходимые разрешения.

Регулярная навигация по реке Нямунас прекратилась 25 лет назад.