В следующем году планируется централизовать услуги скорой помощи

Министерство здравоохранения Литвы планирует централизовать систему оказания услуг скорой помощи в стране с 2023 года.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что цель реформы – унифицировать порядок и принципы предоставления услуг скорой помощи вне зависимости от места жительства. По словам министра, в городе скорая должна приезжать к пациенту в течение 15 минут, а в деревне – в течение 25 минут.

Ранее Минздрав указывал, что создание одного администратора позволит “обеспечить не только качество услуг, но и формирование единой политики, распределение дежурных бригад, использование программного и технического обеспечения”.

Согласно подсчетам, из-за неравномерного распределения бригад 5% жителей находятся на таком расстоянии, что скорая не может вовремя приехать к пациентам.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.