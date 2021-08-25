В следующем году появится Карточка клайпедчанина

Уже со следующей осени в Клайпеде начнет действовать Карточка клайпедчанина. Об этом рассказывает издание Vakarų ekspresas.

Карточку сможет заказать любой совершеннолетний житель города, место жительства которого задекларировано в Клайпеде. Она даст возможность получать скидки на посещение спортивных, культурных и развлекательных учреждений и мероприятий.

Планируется, что Карточка клайпедчанина будет как в пластиковом виде, так и виртуальном — в виде мобильной аппликации.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.