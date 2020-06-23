Listen to «В Службе занятости — больше всего молодежи» on Spreaker.

Во время карантина в Службе занятости регистрировалось больше молодежи, чем безработных других возрастных групп. С марта по май к ней обратились 22 тысячи молодых людей – на треть больше, чем в тот же период прошлого года.

В начале июня в Службе занятости безработными числились 39 тысяч молодых людей. По данным экспертов, молодежь работала как раз в тех областях, которые больше всего пострадали от карантина – в кафе, ресторанах, компаниях по предоставлению услуг и развлечений, спортивных залах — многие из них были вынуждены сокращать персонал или вообще закрыться.