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В соцсети «ВКонтакте» появился голосовой помощник Маруся

Автор Эвелина Никанорова 14
В соцсети «ВКонтакте» появился голосовой помощник Маруся

В приложении социальной сети «ВКонтакте» появилcя голосовой помощник Маруся. С его помощью можно включить песню, позвонить другу или найти интересующее сообщество. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам представителей «ВКонтакте», Маруся улучшит навигацию по разным проектам экосистемы.

Маруся сможет отвечать на вопросы, ставить напоминания и записывать покупки, играть в игры, управлять умным домом, подбирать музыку под настроение, искать рецепты и просто беседовать с пользователем.

В приложении «ВКонтакте» голосового помощника можно найти во вкладке «Сервисы». Создатели Маруси обещают, что со временем у нее будет увеличиваться набор навыков. Кроме того, обучать Марусю способны все пользователи.

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